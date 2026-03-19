Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?

Исполняющий обязанности главы Представительства Европейского союза в Анкаре Юргис Вилцинскас заявил, что ЕС в прошлом месяце предложил Турции присоединиться к единой платежной системе с целью усиления интеграционных усилий. По его словам, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос обсудила это предложение с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом во время встречи в Анкаре в феврале.

По данным ЕС, Единая зона платежей в евро (SEPA), охватывающая 41 страну, позволяет осуществлять трансграничные платежи в евро так же дешево, быстро и безопасно, как и внутренние переводы. Отмечается, что такие страны, как Албания, Молдова, Черногория и Северная Македония, присоединившиеся к системе в прошлом году, в результате сэкономили около 500 миллионов евро.

Вилцинскас подчеркнул, что благодаря удешевлению и ускорению трансграничных переводов в евро это предложение может обеспечить значительную экономию для турецких бизнесменов и диаспоры. Официальная позиция Анкары по данному предложению пока неизвестна. Турецкие дипломатические источники подтвердили, что предложение было представлено Турции во время визита Кос 6 февраля, добавив, что вопрос находится в компетенции и координации Министерства финансов.

Однако экономические эксперты отмечают, что в случае перехода Турции на систему SEPA турецкие банки могут потерять значительную часть доходов от комиссий за переводы. В текущей системе, по данным Western Union, переводы между Турцией и Европой в размере от 1000 до 5000 евро могут стоить до 40 евро.

Отметим, что Европейский союз является крупнейшим торговым партнером Турции с годовым объемом торговли в 200 миллиардов евро. Поскольку переговоры о вступлении фактически заморожены на протяжении многих лет, обе стороны стремятся модернизировать Таможенный союз и оживить экономические связи.