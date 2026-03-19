В праздничные дни поездки в аэропорт станут комфортнее и быстрее с BakuBus

В целях обеспечения удобной, системной и оперативной доставки пассажиров, планирующих свои путешествия в праздничные дни, ООО BakuBus предлагает услуги по экспресс-маршруту H1.

Граждане, направляющиеся в аэропорт в период праздников, могут воспользоваться автобусами H1 Airport Express, курсирующими от станции метро «28 Мая». Использование выделенных полос движения позволяет пассажирам добираться до аэропорта быстро и без задержек в дорожных заторах.

Перевозки по данному маршруту организованы в круглосуточном режиме (24/7), что предоставляет пассажирам возможность пользоваться бесперебойным транспортным сообщением вне зависимости от времени вылета. Кроме того, на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев функционирует информационный стенд и работают специалисты BakuBus, которые оперативно информируют граждан о графике движения, остановках, правилах оплаты и других предоставляемых услугах.

ООО BakuBus искренне поздравляет азербайджанский народ с праздником Новруз и желает всем путешественникам приятных и безопасных поездок.