Эрдоган: Турция жестко ответит на угрозы в небе

Турция на фоне атак на Иран и ответных ударов сохраняет бдительность и жестко реагирует на любые нарушения своего воздушного пространства. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Рамазан байрам – ред.).

«Нападения, совершенные 28 февраля на нашего соседа, Иран, по инициативе Израиля, а также последующие ракетные и беспилотные ответные удары Ирана по третьим странам, еще больше обострили напряженность в нашем регионе. Столкнувшись с этой тревожной ситуацией и осознавая ответственность, которая лежит на нас перед 86 миллионами граждан, мы никогда не теряем бдительности и проявляем осторожность. Мы занимаем очень твердую позицию в отношении действий, нарушающих наше воздушное пространство, и продолжаем предпринимать шаги для укрепления мира и безопасности нашей страны», – сказал Эрдоган.

Кроме того, в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива турецкий лидер подчеркнул, что Турция «прилагает все усилия, чтобы чрезмерный рост цен на нефть и природный газ не препятствовал борьбе с инфляцией».