USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Новость дня
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

Дело о 326 миллионах: Апелляционный суд не пощадил Ширинова, Хидаятова и Гумбатова

Инара Рафикгызы
15:06 1246

В Сумгаитском апелляционном суде рассмотрена жалоба по уголовному делу, расследованному Службой государственной безопасности, в отношении обвиняемых Эльвина Ширинова, Зохраба Хидаятова и Гачгына Гумбатова.

Как сообщает haqqin.az, по итогам заседания было объявлено решение: апелляционная жалоба не удовлетворена, приговор оставлен в силе.

Напомним, согласно приговору Сумгаитского суда по тяжким преступлениям, Эльвин Ширинов был осужден на 8 лет лишения свободы, Зохраб Хидаятов — на 9 лет, Гачгын Гумбатов — на 7 лет и 6 месяцев. Обвиняемые проходят по статьям 192.3.2 и 206.3.2 Уголовного кодекса. По данным следствия, Зохраб Хидаятов организовал экспорт продукции, принадлежащей различным юридическим и физическим лицам, оформляя ее от имени Эльвина Ширинова и Гачгына Гумбатова, зарегистрированных в качестве предпринимателей. При этом в таможенные органы предоставлялись поддельные документы о том, что именно они являются производителями данной продукции.

Сообщается, что таким образом за рубеж было вывезено товаров на сумму более 326 миллионов манатов без надлежащего декларирования, что квалифицируется как контрабанда. По версии следствия, эти действия также были направлены на вывод наличных денежных средств из страны без их последующего возврата, а также на создание теневой экономической схемы.

В отношении Эльвина Ширинова ранее появлялись и другие сведения в СМИ. Согласно «Экспортным обзорам» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в 2021 году он не фигурировал среди частных экспортеров, однако уже в 2023 году неожиданно занял первое место в топ-10 негосударственных экспортеров. Такой резкий рост привлек внимание СМИ: возникли вопросы к индивидуальному предпринимателю с ИНН 2700187092, у которого, как отмечалось, «нет даже небольшого земельного участка», но который при этом стал крупным экспортером сельскохозяйственной продукции.

Следствие, проведенное СГБ, установило, что Эльвин Ширинов является лишь одним из участников теневой экономической схемы, организованной другим обвиняемым — Зохрабом Хидаятовым.

Ликвидация продолжается: убит и замминистра разведки Ирана
Ликвидация продолжается: убит и замминистра разведки Ирана видео; обновлено 16:14
16:14 1519
Беспилотники и ракеты: Иран заявил об ударах по «стратегическим объектам» в Израиле
Беспилотники и ракеты: Иран заявил об ударах по «стратегическим объектам» в Израиле
15:58 775
Дело о 326 миллионах: Апелляционный суд не пощадил Ширинова, Хидаятова и Гумбатова
Дело о 326 миллионах: Апелляционный суд не пощадил Ширинова, Хидаятова и Гумбатова
15:06 1247
Эрдоган: Турция жестко ответит на угрозы в небе
Эрдоган: Турция жестко ответит на угрозы в небе
15:04 1718
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
14:40 2099
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
13:32 5293
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 4183
Нефть не остановить
Нефть не остановить обновлено 14:26
14:26 2881
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС видео
13:45 1646
Иранцы не имеют представления о методах современной войны
Иранцы не имеют представления о методах современной войны разбираем с Михаилом Гуревичем
12:02 4105
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте обновлено 13:30
13:30 3066

ЭТО ВАЖНО

Ликвидация продолжается: убит и замминистра разведки Ирана
Ликвидация продолжается: убит и замминистра разведки Ирана видео; обновлено 16:14
16:14 1519
Беспилотники и ракеты: Иран заявил об ударах по «стратегическим объектам» в Израиле
Беспилотники и ракеты: Иран заявил об ударах по «стратегическим объектам» в Израиле
15:58 775
Дело о 326 миллионах: Апелляционный суд не пощадил Ширинова, Хидаятова и Гумбатова
Дело о 326 миллионах: Апелляционный суд не пощадил Ширинова, Хидаятова и Гумбатова
15:06 1247
Эрдоган: Турция жестко ответит на угрозы в небе
Эрдоган: Турция жестко ответит на угрозы в небе
15:04 1718
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
Заманчивое предложение Брюсселя Анкаре: новый шаг к вступлению в ЕС?
14:40 2099
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
Пашинян: Они готовят новую сентябрьскую войну с тяжелыми последствиями…
13:32 5293
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 4183
Нефть не остановить
Нефть не остановить обновлено 14:26
14:26 2881
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС
Ликвидирован «главный разведчик» ХАМАС видео
13:45 1646
Иранцы не имеют представления о методах современной войны
Иранцы не имеют представления о методах современной войны разбираем с Михаилом Гуревичем
12:02 4105
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте
Авиаудары по порту и нефтезаводу Саудовской Аравии. Пожар на НПЗ в Кувейте обновлено 13:30
13:30 3066
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться