Дело о 326 миллионах: Апелляционный суд не пощадил Ширинова, Хидаятова и Гумбатова

Напомним, согласно приговору Сумгаитского суда по тяжким преступлениям, Эльвин Ширинов был осужден на 8 лет лишения свободы, Зохраб Хидаятов — на 9 лет, Гачгын Гумбатов — на 7 лет и 6 месяцев. Обвиняемые проходят по статьям 192.3.2 и 206.3.2 Уголовного кодекса. По данным следствия, Зохраб Хидаятов организовал экспорт продукции, принадлежащей различным юридическим и физическим лицам, оформляя ее от имени Эльвина Ширинова и Гачгына Гумбатова, зарегистрированных в качестве предпринимателей. При этом в таможенные органы предоставлялись поддельные документы о том, что именно они являются производителями данной продукции.

Сообщается, что таким образом за рубеж было вывезено товаров на сумму более 326 миллионов манатов без надлежащего декларирования, что квалифицируется как контрабанда. По версии следствия, эти действия также были направлены на вывод наличных денежных средств из страны без их последующего возврата, а также на создание теневой экономической схемы.

В отношении Эльвина Ширинова ранее появлялись и другие сведения в СМИ. Согласно «Экспортным обзорам» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в 2021 году он не фигурировал среди частных экспортеров, однако уже в 2023 году неожиданно занял первое место в топ-10 негосударственных экспортеров. Такой резкий рост привлек внимание СМИ: возникли вопросы к индивидуальному предпринимателю с ИНН 2700187092, у которого, как отмечалось, «нет даже небольшого земельного участка», но который при этом стал крупным экспортером сельскохозяйственной продукции.

Следствие, проведенное СГБ, установило, что Эльвин Ширинов является лишь одним из участников теневой экономической схемы, организованной другим обвиняемым — Зохрабом Хидаятовым.