Кто проводит работы в историческом памятнике в Баку?

В поселке Баил Сабаильского района Баку начались работы в здании, которое до недавнего времени функционировало как роддом №5 и зарегистрировано как исторический памятник местного значения. При этом на месте отсутствует информационная табличка, указывающая, какая структура или компания проводит снос или реставрационные работы, а также иные сведения. Об этом haqqin.az сообщил архитектор Абдул Гусейнов.

Редакция ранее уже сообщала о состоянии здания, построенного в уникальном архитектурном стиле. После сильного пожара исторический объект оказался в аварийном состоянии: межэтажные перекрытия и полы разрушены, двери и окна уничтожены. Ограда вокруг здания частично демонтирована, и, несмотря на прошедшие два года, мусор до сих пор остается во дворе. Снаружи трудно поверить, что речь идет о памятнике архитектуры — внутренние помещения фактически превратились в источник загрязнения.

Здание было спроектировано известными архитекторами своего времени Микаэлом Усейновым и Садыгом Дадашовым и официально зарегистрировано под номером 3311.

Длительное нахождение объекта в аварийном состоянии вызвало обеспокоенность. Многие предполагали, что после окончательного разрушения здание может быть продано или передано частной структуре. В районе Баила, включая территорию вокруг памятника, уже возведены многоквартирные жилые дома.