Кто проводит работы в историческом памятнике в Баку?

В поселке Баил Сабаильского района Баку начались работы в здании, которое до недавнего времени функционировало как роддом №5 и зарегистрировано как исторический памятник местного значения. При этом на месте отсутствует информационная табличка, указывающая, какая структура или компания проводит снос или реставрационные работы, а также иные сведения. Об этом haqqin.az сообщил архитектор Абдул Гусейнов.
Редакция ранее уже сообщала о состоянии здания, построенного в уникальном архитектурном стиле. После сильного пожара исторический объект оказался в аварийном состоянии: межэтажные перекрытия и полы разрушены, двери и окна уничтожены. Ограда вокруг здания частично демонтирована, и, несмотря на прошедшие два года, мусор до сих пор остается во дворе. Снаружи трудно поверить, что речь идет о памятнике архитектуры — внутренние помещения фактически превратились в источник загрязнения.
Здание было спроектировано известными архитекторами своего времени Микаэлом Усейновым и Садыгом Дадашовым и официально зарегистрировано под номером 3311.
Длительное нахождение объекта в аварийном состоянии вызвало обеспокоенность. Многие предполагали, что после окончательного разрушения здание может быть продано или передано частной структуре. В районе Баила, включая территорию вокруг памятника, уже возведены многоквартирные жилые дома.
По словам Абдула Гусейнова, в апреле 2024 года по поводу проведения ремонтно-реставрационных работ в административном здании роддома №5 было направлено обращение в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. Представленный проект по объекту, расположенному по адресу: Сабаильский район, улица Нефтчи Гурбан, 93, был согласован, и служба не возражает против проведения работ при условии сохранения существующего облика и архитектурного стиля здания. В частности, требуется сохранить оригинальный конструктивистский стиль.
Также стало известно, что ремонтно-реставрационные работы на объекте планирует проводить ООО ORN Group.
При этом остается неясным, выдал ли разрешение на реализацию проекта Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.
В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сообщили haqqin.az, что, несмотря на статус исторического памятника, здание находится в ведении TƏBİB, и работы на объекте проводятся именно этой структурой.
В TƏBİB ситуацию не прокомментировали. Также не удалось получить ответ от профильного комитета на вопрос о наличии разрешения на реализацию проекта.