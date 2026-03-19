За разглашение гостайны – три года

В Низаминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении иностранного гражданина Аскера Джафарзаде, обвиняемого в разглашении государственной тайны.

Как сообщает haqqin.az, на заседании было зачитано решение суда, согласно которому Аскер Джафарзаде приговорен к трем годам лишения свободы. Также он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на два года.

Отметим, что Аскер Джафарзаде был задержан СГБ. Ему было предъявлено обвинение по статье 284.1 (разглашение государственной тайны) УК Азербайджана.