Ликвидация продолжается: убит и замминистра разведки Ирана

Накануне сообщалось о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, занимавшего этот пост в правительствах как Ибрагима Раиси, так и Масуда Пезешкиана.

Минувшей ночью в результате авиаудара Израиля по Тегерану вместе с министром разведки Ирана Эсмаилом Хатибом быль убит и его заместитель Махмуд Канбари.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала оперативное видео налета в районе базы подразделения «Басидж» на западе Ирана. На этом видео запечатлен момент ликвидации боевика «Басидж», который нес службу на посту у входа на базу подразделения.

«ЦАХАЛ продолжает атаки против сил иранского режима, включая подразделение «Басидж». Во вторник были атакованы боевики «Басидж», действовавшие более чем на 10 различных постах, развернутых по всему Тегерану. ЦАХАЛ продолжит отслеживать, выявлять и наносить удары по силам режима, включая подразделение «Басидж», везде, где они будут действовать», - говорится в сообщении военного ведомства.

В то же время государственные СМИ Ирана сообщают, что «представитель армии «Басидж» убит в результате авиаударов США и Израиля».

«Афшин Нагшбанди, представитель Генерального штаба вооруженных сил в рядах военизированного формирования «Басидж», погиб в результате авиаударов США и Израиля», - сообщили государственные иранские СМИ.