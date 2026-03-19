Трамп отправил Токаеву письмо с приглашением

Президент США Дональд Трамп отправил письмо и приглашение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на саммит G20 в Майами.

Соответствующее письмо от президента США поступило в администрацию Токаева, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

«Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В декабре 2026 года в Майами пройдет саммит G20. Предыдущая встреча лидеров состоялась в ноябре 2025 года в ЮАР. При этом Владимир Путин участие в саммите не примет. В G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.