Откройте для себя мир в период праздника Новруз с роумингом Bakcell

Одним из предпочтительных вариантов для абонентов во время поездок являются роуминг-пакеты «Все включено». Эти пакеты объединяют мобильный интернет, звонки и SMS-услуги в одном предложении. Для активации недельного пакета достаточно набрать короткий код *125*550#.

Лидер инноваций Bakcell предоставляет услуги роуминга для абонентов, выезжающих за границу в период праздника Новруз. Абоненты Bakcell могут воспользоваться различными роуминг-пакетами для удобной и бесперебойной связи за рубежом.

Перед поездкой абоненты Bakcell могут выбрать страну назначения и ознакомиться с доступными тарифами и роуминг-пакетами для данного направления. Это позволяет пользователям заранее определить наиболее подходящий пакет и более эффективно планировать расходы на мобильную связь.

Подробную информацию абоненты могут получить на официальном сайте компании, в мобильном приложении Bakcell и в центрах обслуживания клиентов.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.