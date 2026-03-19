Azercell запускает специальную кампанию на смартфоны OPPO к празднику Новруз

В преддверии праздника Новруз ООО Azercell Telecom представляет специальную кампанию на смартфоны OPPO для своих абонентов. В рамках кампании абоненты, приобретающие смартфоны OPPO по цене от 269 AZN, получают в подарок интернет-пакет объемом 6 ГБ сроком на 6 месяцев. Интернет-пакет будет автоматически продлеваться каждые 28 дней.

По завершении указанного срока абоненты смогут продолжить использование интернет-пакета на более выгодных условиях — со скидкой 20% в течение последующих 6 месяцев.

Кампания действует до 16 апреля 2026 года и доступна в магазинах сети Kontakt Home для абонентов предоплатной системы (SimSim).

Более подробную информацию вы можете получить по этой ссылке: Кампания Новруз! | Azercell