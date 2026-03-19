Беспилотники и ракеты: Иран заявил об ударах по «стратегическим объектам» в Израиле

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по «стратегическим объектам» Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и несколько нефтеперерабатывающих заводов.

В заявлении КСИР утверждается, что утром 19 марта «были поражены цели в центральной и северной частях (палестинских) территорий (имеется в виду Израиль). В их число вошли аэропорт Бен-Гурион, являющийся основным центром концентрации войск и логистической поддержки режима Израиля, объекты топливоснабжения и другие стратегические объекты, а также позиции израильской армии в Хайфе и нефтеперерабатывающие заводы Хайфы и Ришон-ле-Циона».

Отмечается, что удары были нанесены беспилотниками и ракетами Ghadr, Emad, Kheibarshekan и Khorremshahr.

Также утверждается, что ВС Ирана нанесли удары по Министерству национальной безопасности Израиля, офису израильского 13-го телеканала в Тель-Авиве, объектам, связанным с израильскими сухопутными войсками.