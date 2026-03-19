Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Хватит ли автобусов на праздники? Внутренний туризм ставит систему на тест

В выходные, особенно во время «длинных» каникул, совпадающих с празднованием Нового года или Новруз байрамы, часть граждан Азербайджана традиционно устремляется в районы республики, чтобы на лоне природы отдохнуть от рабочих будней, повидаться с родственниками и друзьями. Благо проводимая в последние десятилетия руководством Азербайджана целенаправленная работа по развитию туристической инфраструктуры позволила не просто создать все необходимые для этого условия, но и превратить туризм, в том числе внутренний, в рентабельный кластер экономики. При этом важным фактором стала транспортная составляющая – возможность комфортно добираться до любых локаций, в том числе автобусами, курсирующими на междугородних маршрутах. И в этом направлении за последние годы проделана широкая работа.

Безусловно, базовыми компонентами в этом процессе стали как модернизация дорожного хозяйства и строительство разветвленной сети отвечающих высоким стандартам скоростных шоссе, так и запуск на маршрутные линии новых автобусов и оптимизация самого процесса организации пассажироперевозок с применением прогрессивных решений. Результаты появились почти сразу – повысился интерес к поездкам на вместительных, комфортабельных транспортных средствах с использованием сети современных автовокзальных комплексов, а цифровые инновации быстро получили широкое распространение. Это подтверждают и некоторые цифры, которые мы приведем ниже.     

Слагающими успеха в деле популяризации междугородних автобусных поездок являются несколько факторов, среди которых особое место безусловно занимают стремительное обновление компаниями-перевозчиками парка транспортных средств и активное внедрение цифровых решений, таких как запуск эффективно функционирующего портала biletim.az.

В результате конкурсов, проведенных Агентством наземного транспорта Азербайджана в 2023-2025 годах в рамках мер по повышению качества пассажирских перевозок, на междугородних маршрутах задействованы современные и более комфортабельные транспортные средства.

Обновлено 40% автобусного парка для междугородних перевозок из столицы в другие города и районы страны. Причем с каждым годом растет и масштаб обновления: если в 2023 году в эксплуатацию было введено 24 автобуса, а в 2024 году — 38, то в 2025 году этот показатель составил уже 69 транспортных средств. Аналогичный прогресс наблюдается и в количестве выносимых на конкурсы маршрутов. Так, в 2023 году были проведены конкурсы по 190 маршрутам, в 2024 году - по 254, а в 2025 году - по 495 маршрутам.  

За этот период к междугородним перевозкам привлечен 131 современный автобус Neoplan Cityliner, King Long, Yutong, Isuzu, JAC Sunray, Газель NEXT, MAN, TEMSA HD 12, Hyundai County, Golden Dragon.

Очень важный аспект: благодаря этим конкурсам, средний возраст автобусов, курсирующих по маршрутам, связывающим Баку с регионами страны, снизился с 18 до 12 лет, что соответствует объявленному Министерством цифрового развития и транспорта курсу на тотальное обновление автобусного парка страны в период до 2030 года. Очевидно, что у потенциальных пассажиров будет больше желания совершить поездки в регионы страны на современных комфортабельных автобусах и прокатиться, как говорится, «с ветерком», нежели на каких-то старых транспортных средствах без особых удобств.       

Как мы уже отметили, огромную роль в популяризации междугородних автобусных поездок в общей структуре транспортного сообщения между городами республики сыграло и ставшее велением времени повсеместное внедрение современных цифровых решений, позволяющих упростить процедуру покупки билетов и получить актуальную информацию о наличии мест на те или иные направления. Особое внимание к ускоренной цифровизации процессов в секторе общественного транспорта и применению передовых технологий позволило интегрировать 96% рейсов из столицы в регионы в портал biletim.az.

В настоящее время через эту платформу можно приобрести билеты на поездки в 58 пунктов и по 91 направлению. К системе подключено 403 транспортных средства и 355 рейсов. Портал имеет ряд неоспоримых преимуществ как с точки зрения экономии времени и обеспечения удовлетворенности граждан, так и в плане финансовой прозрачности и увеличения оборота безналичных платежей в стране.

В этом смысле приобретение билетов онлайн - через портал biletim.az - однозначно удобный и эффективный способ планирования комфортных и безопасных поездок.

При этом купить билеты можно и в кассах автовокзалов, но те, кто пользуется возможностью удобно и быстро сделать это через мобильную платформу, однозначно оказываются в выигрыше.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили: как и в праздничные дни прежних лет, все действующие в республике автовокзалы и автостанции в период с 19 по 30 марта функционируют в усиленном режиме с целью предоставить населению качественные и бесперебойные транспортные услуги в выходные дни по случаю праздников Новруз и Рамазан.

AYNA дало соответствующие указания всем автовокзалам и автостанциям с целью обеспечения перевозчиками, осуществляющими пассажироперевозки по междугородним и межрайонным маршрутам, бесперебойного и безопасного движения и строгого соблюдения утвержденного расписания рейсов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе (BBAK) будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов, выпускаемых на линии в соответствии с пассажиропотоком в праздничные дни, и за соблюдением водителями правил безопасности при пассажирских перевозках. Для удовлетворения спроса на маршруты будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

