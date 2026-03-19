ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от авторитетного международного финансового института

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, добился очередного стратегического успеха в развитии микро-, малых и средних предприятий (МСП), а также в расширении доступа к финансовым услугам.

Банк подписал кредитное соглашение с микрофинансовым фондом EMF, управляемым швейцарской компанией Enabling Qapital и регулируемым FINMA. В рамках соглашения фонд предоставил ТуранБанк финансирование в размере 5 миллионов долларов США в национальной валюте. Средства привлечены сроком на три года и будут направлены на расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в стране.

Микрофинансовый фонд EMF был создан в 2008 году с целью повышения доступности финансовых услуг в развивающихся странах. Фонд поддерживает перспективные, ответственные, прибыльные и устойчивые малые и средние предприятия.

ТуранБанк, имеющий широкую сеть обслуживания (22 пункта продаж) и работающий на протяжении 33 лет, оказывает значительную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора, успешно развивая сотрудничество в привлечении международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий.

