Частные операторы продолжают инвестиции

Обновлена еще одна партия автобусов, курсирующих по регулярному маршруту №202, соединяющему столичный поселок Баладжары со станциями метро «Азадлыг проспекти», «Гянджлик» и «Нариман Нариманов».

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, 11 современных автобусов большой вместимости марки Yutong, запущенные на линию с 18 марта, оснащены технологией CNG (сжатый природный газ). Отныне весь парк автобусов, курсирующих по этому маршруту, состоит из экологически чистых транспортных средств.

В распоряжении пассажиров в общей сложности 15 автобусов, интервал движения которых составляет 8 минут. Стоимость проезда - 0,60 AZN, форма оплаты - безналичная.

Процесс обновления автобусного парка в рамках модернизации общественного транспорта продолжается.