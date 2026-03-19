Мониторинговый отчет аппарата омбудсмена о кладбищах и мемориальных объектах

Очередной доклад подготовлен в рамках деятельности омбудсмена как независимого механизма мониторинга, обеспечивающего право на равенство и предотвращающего дискриминацию.

Аппарат омбудсмена подготовил доклад о текущем положении дел на кладбищах, на которых погребены лица иных национальностей и вероисповеданий в Азербайджане.

В рамках мониторинга сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров провели инспекцию кладбищ и мемориальных объектов, принадлежащих лицам других национальностей и вероисповеданий, расположенных в Баку, Сумгаите, Гяндже, Мингячевире, Гёйгёле, Губе, Исмаиллы, Ленкорани и других районах.

Основная цель мониторинга, проведенного в рамках «Года градостроительства и архитектуры», заключалась в оценке текущего состояния этих кладбищ, построенных в Азербайджане в разное время в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и международных соглашений, а также в выяснении того, соблюдался ли принцип равенства при их управлении, охране и использовании.

В отчете отражены факты и фотографии текущего состояния кладбища, где захоронены немцы, поселившиеся в Гёйгёльском районе в XIX веке, кладбищ в Баку, Мингячевире и Сумгаите, где похоронены немецкие военнопленные, проживавшие в Азербайджане после Второй мировой войны, британского военного мемориала, некоторых кладбищ, принадлежащих христианским и еврейским общинам, а также могил, принадлежащих польской общине.

В заключение на основании результатов мониторинга были направлены рекомендации соответствующим государственным и местным исполнительным органам. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.