Макрон за мир

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к мораторию на удары по гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, комментируя недавние атаки на объекты нефтегазового сектора в регионе.

Перед саммитом ЕС в Брюсселе Макрон подчеркнул, что удары по объектам нефтегазового сектора имеют глобальные и долгосрочные последствия.

Французский лидер охарактеризовал ответные удары Ирана по инфраструктуре в странах Персидского залива как «опрометчивую эскалацию».

Макрон рассказал, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. «И он сам призвал к прекращению всех этих бомбардировок и атак на гражданскую инфраструктуру – газовую, нефтяную, а также объекты водоснабжения», – сообщил он.