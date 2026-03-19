Иранский остров Харк может стать «американским активом»

Соединенные Штаты провели минувшей ночью крупнейшую серию ударов по объектам в Иране, однако намеренно избегают ударов по энергосектору. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

Он также не исключил, что ключевой нефтяной терминал Ирана на острове Харк может со временем стать «американским активом».

«На прошлой неделе была проведена кампания бомбардировок. Военные объекты на острове Харк были уничтожены. И мы посмотрим, что произойдет, станет ли в конечном счете остров Харк американским активом», – добавил министр.