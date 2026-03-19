Как уничтожают военные корабли Ирана

Целью также стал штаб ВМС Ирана в порту Бендер-Энзели, в 260 км от Тегерана.

Пять иранских кораблей, из них четыре ракетных катера и один корвет, были уничтожены в результате израильского удара в акватории Каспийского моря.

Во время пресс-конференции в Пентагоне Хегсет сообщил, что США повредили или потопили по меньшей мере 120 иранских военно-морских кораблей, в результате чего их надводный флот «больше не представляет угрозы», а подводные лодки «исчезли».

Военный потенциал Ирана практически уничтожен, заявил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, сегодня будет нанесен самый масштабный удар за все время войны, новая волна ударов станет «самой масштабной ударной операцией на сегодняшний день».

Также Хегсет утверждает, что количество атак иранских баллистических ракет и беспилотников по американским войскам сократилось на 90% с начала конфликта.

«Весь мир, Ближний Восток, наши неблагодарные союзники в Европе и даже некоторые представители нашей собственной прессы должны сказать президенту Трампу только одно — «спасибо», — заявил Хегсет.

Министр обороны США также заявил, что американские войска нанесли удары по более чем 7000 целям на территории Ирана и его военной инфраструктуры. «На сегодняшний день мы поразили более 7000 целей… это подавляющая сила, примененная с высокой точностью», — сказал Хегсет.

«Мы одерживаем решительную победу и на наших условиях. Иран - огромная страна, и, как и ХАМАС со своими туннелями, они направляют любую помощь - на экономическое развитие, гуманитарную помощь - на туннели и ракеты. Именно это они и сделали с ХАМАС. Иран десятилетиями направлял государственные ресурсы не на нужды своего народа, а на ракеты, беспилотники, доверенных лиц и подземные сооружения. Но мы уничтожаем их - методично, безжалостно и подавляющим большинством - так, как не может никакая другая армия в мире. И результаты говорят сами за себя», - сказал Хегсет, добави, что «наши возможности продолжают расти, в то время как возможности Ирана продолжают деградировать».

Он заявил, что в сообщениях СМИ были преувеличены риски затяжного конфликта, добавив: «Ничто не может быть дальше от истины… мы одерживаем убедительную победу на своих условиях».

Он заявил, что цели кампании остаются неизменными, включая уничтожение ракетного потенциала Ирана, его оборонной промышленности и предотвращение получения им ядерного оружия. По словам шефа Пентагона, американские вооруженные силы за время проведения операции против Ирана уничтожили 11 подводных лодок исламской республики.

Во время пресс-конференции в Пентагоне глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил, что американские ВВС продвигаются дальше на восток в воздушном пространстве Ирана. По его словам, главная цель — иранские беспилотники. Также, заявил Кейн, на юге Ирана охотой на беспилотники занимаются вертолеты AH-64 Apache. На юге задействованы самолеты A-10 Warthog, нацеленные на «быстроходные ударные катера» в Ормузском проливе, сообщил генерал. Он также рассказал, что американские военные наносят удары по проиранским военизированным группировкам в Ираке.