ВСУ атаковали объекты концерна «Алмаз-Антей» в Крыму

Ночью 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по важным объектам в Крыму. Также был поражен личный состав российской армии. В районе Фиолентовского шоссе украинские военные поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия «Гранит», входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На мощностях этого концерна ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны. В частности, он обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного «щита» Крыма.