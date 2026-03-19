Kapital Bank провел образовательную сессию Smart Money Talks для школьников

Первый банк Азербайджана, Kapital Bank, организовал образовательную сессию под названием Smart Money Talks в рамках Глобальной недели денег (Global Money Week), направленную на повышение финансовой грамотности школьников.
Глобальная неделя денег, ежегодно проводимая во многих странах мира, является международной инициативой, целью которой является развитие финансовой грамотности среди детей и молодежи. Эта инициатива поощряет молодых людей с раннего возраста приобретать знания и навыки в области управления деньгами, принятия финансовых решений и личной финансовой безопасности.
В рамках сессии Smart Money Talks Kapital Bank способствовал формированию базовых финансовых знаний у школьников. Участники познакомились с основными финансовыми понятиями и изучили ключевые принципы управления личным бюджетом. Также им была предоставлена информация о важности сбережений, финансового планирования и принятия обоснованных финансовых решений. Кроме того, школьникам рассказали о распространенных финансовых рисках и способах предотвращения мошенничества в повседневной жизни.
Мероприятие прошло при поддержке и партнерстве Министерства науки и образования и собрало учеников 5–8 классов средних школ №34, 35, 36, 164 и школы-лицея №246 города Баку. В интерактивной сессии приняли участие 50 школьников. Kapital Bank планирует продолжать свои инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности молодого поколения.
Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 115 филиалов и 53 отделения по всей стране.