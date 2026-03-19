Kapital Bank провел образовательную сессию Smart Money Talks для школьников

Глобальная неделя денег, ежегодно проводимая во многих странах мира, является международной инициативой, целью которой является развитие финансовой грамотности среди детей и молодежи. Эта инициатива поощряет молодых людей с раннего возраста приобретать знания и навыки в области управления деньгами, принятия финансовых решений и личной финансовой безопасности.

В рамках сессии Smart Money Talks Kapital Bank способствовал формированию базовых финансовых знаний у школьников. Участники познакомились с основными финансовыми понятиями и изучили ключевые принципы управления личным бюджетом. Также им была предоставлена информация о важности сбережений, финансового планирования и принятия обоснованных финансовых решений. Кроме того, школьникам рассказали о распространенных финансовых рисках и способах предотвращения мошенничества в повседневной жизни.

Мероприятие прошло при поддержке и партнерстве Министерства науки и образования и собрало учеников 5–8 классов средних школ №34, 35, 36, 164 и школы-лицея №246 города Баку. В интерактивной сессии приняли участие 50 школьников. Kapital Bank планирует продолжать свои инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности молодого поколения.

