Америка может снять санкции с иранской нефти

Соединенные Штаты в ближайшие дни могут снять санкции с иранской нефти в море. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox Business американский министр финансов Скотт Бессент.

«В ближайшие дни мы можем снять санкции с иранской нефти, которая находится в море. Это около 140 млн баррелей», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты располагают значительными ресурсами для увеличения предложения на мировом энергетическом рынке и сдерживания стоимости топлива.

«США могут сделать гораздо больше в плане поставок нефти. Соединенные Штаты могли бы провести еще один выпуск нефти из стратегического резерва [SPR], чтобы удерживать цены на низком уровне», - подчеркнул Бессент.