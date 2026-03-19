Евросоюз поможет Армении

Армения и ЕС подписали финансовое соглашение в рамках программы «Устойчивость и рост», заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

«Сегодня мы подписали соглашение о финансировании на 2025-2027 гг. в рамках программы ЕС «Устойчивость и рост», которым утвердили мероприятия, в частности, в сферах диверсификации экспорта, либерализации визового режима и управления общественными финансами», - сказал Григорян на совместном брифинге с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Ереване в четверг.

Со своей стороны комиссар ЕС по вопросам расширения заявила, что в рамках подписанного соглашения Армения получит 140 млн евро. «Эти средства будут содействовать осуществлению реформ, необходимых для либерализации визового режима», - сказала она.

По словам Кос, «этот год важен для армянской демократии, поскольку в июне состоятся парламентские выборы». «Мы будем содействовать Армении в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, чтобы граждане Армении смогли самостоятельно решить будущее своей страны», - сказала она.