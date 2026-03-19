Как сделать мобильность безопасной? Bolt представил свой подход

19 марта в Баку, в отеле Ritz-Carlton, компания Bolt провела мероприятие на тему «Безопасность и ответственность в мобильности». В мероприятии приняли участие представители различных партнерских организаций, включая AmCham. Основной целью мероприятия стало обсуждение стандартов безопасности в сфере мобильности, представление решений, внедренных на платформе, а также возможностей сотрудничества с партнерами.

Основным спикером мероприятия выступила представитель Bolt по вопросам публичной политики, безопасности и соответствия требованиям Кэтрин Мерсер (Katherine Mercer). В своем выступлении она подчеркнула, что безопасность является ключевым приоритетом для Bolt и работа в этом направлении ведется на постоянной основе: «Безопасность является для нас главным приоритетом. Хотя инциденты на нашей платформе происходят редко, каждый такой случай для нас неприемлем. Для достижения прогресса в этой сфере важно интегрировать безопасность во все процессы, постоянно совершенствовать наши системы и тесно сотрудничать с водителями-партнерами». В ходе выступления также были подробно представлены меры безопасности, внедренные на платформе Bolt. Отмечено, что перед поездкой проводится верификация личности водителей с использованием как искусственного интеллекта, так и ручной проверки, а информация об автомобиле регистрируется в системе и доступна пассажирам.