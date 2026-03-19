USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Новость дня
Братья Гасымовы и Нагиев создавали фейковые страницы

18:45 959

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел разоблачило очередную хакерскую сеть, занимавшуюся кибермошенничеством методом фишинга от имени банковских и небанковских кредитных организаций, сообщили в МВД.

В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении указанных преступных деяний 23-летний Гурбаншир Гасымов, его брат 20-летний Улькан Гасымов и 25-летний Угур Нагиев.

В ходе расследования установлено, что члены сети создавали фейковые фишинговые сайты, визуально похожие на официальные интернет-страницы различных банков и кредитных организаций.

Затем они размещали рекламу фейковых сайтов в социальных сетях с целью привлечения внимания людей, предлагая кредиты под низкие проценты. Граждане вводили данные своих банковских карт, в том числе срок действия карты, CVV и OTP-коды безопасности, которые напрямую передавались в систему, управляемую подозреваемыми лицами. Воспользовавшись этим, кибермошенники незаконно получали доступ к банковским счетам граждан и завладевали их денежными средствами.

Задержанные в первоначальных показаниях сообщили, что этим способом завладели данными карт около 300 граждан и похитили их денежные средства.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Взрыв в московском банке
Взрыв в московском банке видео
20:12 65
«Глобальная экономическая война»: удары по крупнейшим нефтегазовым объектам мира
«Глобальная экономическая война»: удары по крупнейшим нефтегазовым объектам мира обновлено 19:03
19:03 6068
Али Асадов соболезнует в посольстве Грузии
Али Асадов соболезнует в посольстве Грузии фото
17:29 2145
Иранцы выдают Израилю своих палачей
Иранцы выдают Израилю своих палачей наша корреспонденция; все еще актуально
11:31 6788
Армения и Турция объединяют энергосистемы
Армения и Турция объединяют энергосистемы
19:35 737
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 4676
Таинственное заявление премьера Катара
Таинственное заявление премьера Катара
19:32 1153
Орбан пересек «красную линию»
Орбан пересек «красную линию» Заявил глава Евросовета
19:28 1075
Как уничтожают военные корабли Ирана
Как уничтожают военные корабли Ирана обновлено 18:29
18:29 3637
Трамп бросит «морских котиков» на Иран?
Трамп бросит «морских котиков» на Иран? обновлено 14:36
14:36 5781
В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары
В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары фото; видео
19:09 1234

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться