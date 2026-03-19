Обязательным медстрахованием в Азербайджане будет заниматься новое ведомство

В Азербайджане создана новая структура для управления обязательным медицинским страхованием.

Полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию в сфере ОМС переданы Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана. Cоответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, при Минтруда создано юридическое лицо публичного права - Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы (ГАМСЭ). Оно образовано путем слияния Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и подведомственного МТСЗН Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Права и обязанности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, связанные с обеспечением застрахованных лиц медикаментами, перешли к Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Это отражено в указе о ряде мер по совершенствованию управления в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) населения, подписанном президентом Ильхамом Алиевым.