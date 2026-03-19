В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары

Об этом haqqin.az сообщили местные жители. По их словам, пожар вспыхнул за домом одной из семей, которая отказывается переезжать. В результате пострадал и их дом.

В квартале Байыршехер в Ясамальском районе Баку, где расположены десятки уникальных памятников архитектуры XIX и XX веков, за последние два месяца произошел четвертый по счету пожар. Возгорание случилось на пересечении улиц Зергерпалан и Аловсата Гулиева в ночь с 17 на 18 марта, на территории, где ведутся работы по сносу.

Череда пожаров, происходящих накануне сноса, вызвала подозрения у местных жителей. Многие подозревают, что возгорания могут быть преднамеренными. В ночь с 3 на 4 февраля сильный пожар произошел по адресу: улица Ази Асланова, 22. Затем случились пожары в 5-м переулке улицы Толстого и на пересечении улиц Аловсата Гулиева и Мирзы Фатали Ахундова.

Местные жители сообщили, что владелец дома, пострадавшего в последнем пожаре, является инвалидом Чернобыля; он проживает в этом доме вместе с детьми. Во время сноса на соседней улице стена его дома была повреждена, а после пожара здание пришло совсем в плачевное состояние. Однако семья отказывается покидать свой дом. «В результате пожара комнаты вместе с вещами пришли в негодность. За неделю до пожара владелец дома купил мягкую мебель, теперь она испорчена. В комнатах до сих пор стоит запах дыма», — рассказали местные жители.

В нескольких домах в Байыршехере, жильцы которых не хотят переезжать, прекращено оказание коммунальных услуг. Местные жители говорят, что как только с одной семьей в здании достигается договоренность, начинается снос квартиры, при этом повреждаются линии электропередачи, газа и интернета.

При этом пожары еще больше усилили беспокойство граждан. Местные жители отмечают, что во время сноса выкапываются и увозятся даже осветительные столбы, что создает опасную ситуацию не только для нерасселенных квартир, но и для зданий, зарегистрированных как памятники архитектуры. При этом они неоднократно требовали установить камеры видеонаблюдения.

Группа жильцов накануне посетила аппарат омбудсмена; они попросили рассмотреть требования о приостановке сноса и другие вопросы. По их словам, те, кто не согласен с условиями комиссии по сносу, живут в состоянии тревоги и страха.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что в настоящее время расследование по фактам пожаров, произошедших за соответствующий период этого года на указанной территории Ясамальского района города Баку, продолжается в соответствии с требованиями законодательства.