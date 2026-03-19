Орбан пересек «красную линию»

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим поведением на саммите в Брюсселе пересек «красную линию» и нарушил принципы сотрудничества, лежащие в основе Евросоюза. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, Кошта назвал поведение венгерского премьера «неприемлемым» и подчеркнул, что ранее ни один лидер не нарушал эту «красную линию». По словам дипломатов, разочарование действиями Орбана достигло беспрецедентного уровня.

Причиной резкого заявления стала позиция Будапешта, заблокировавшего выделение кредита Украине в размере €90 млрд. Венгрия и Словакия требуют от Киева решить вопрос с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате российских атак в январе.

В связи с этим лидеры ЕС отменили пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.