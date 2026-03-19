Таинственное заявление премьера Катара

Война Израиля и США с Ираном должна немедленно прекратиться, потому что «все знают, кто является ее главным бенефициаром», заявил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Доверие должно быть восстановлено — доверие, которое, к сожалению, было разрушено этой агрессией. Мы должны помнить, что в конечном итоге мы живем в одной и той же географии. У нас также есть общая история с иранским народом, и мы не хотим таких тяжелых чувств между иранцами и катарцами или между народами региона. Мы хотим, чтобы наши народы жили в мире», — сказал премьер. О какой стране идет речь, он уточнять не стал.