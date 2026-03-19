Армения и Турция объединяют энергосистемы

Армения и Турция намерены оценить объем инвестиций, необходимых для объединения энергосистем двух стран. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давит Худатян. По его словам, этот вопрос обсуждался с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром на полях Саммита по ядерной энергетике в Париже 10 марта.

Речь, по словам министра, шла о возможностях синхронизации энергосистем, что, как ожидается, может дать значительный экономический эффект и повысить устойчивость электросетей.

«Принято решение провести исследование, чтобы определить объем необходимых инвестиций. Мы готовы начать эту работу в ближайшее время и рассчитываем на аналогичный подход со стороны турецких партнеров», - отметил Худатян.