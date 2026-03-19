Мовлам Шихалиев дошел аж до Верховного суда, но пенсию не вернул

Бывший начальник Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлам Шихалиев обратился в Бакинский административный суд из-за лишения его генеральской пенсии, которая была назначена ему в 2016 году.

Как сообщает haqqin.az, причиной прекращения выплаты пенсии стало лишение его генеральского звания. Так, согласно решению Центрального филиала по назначению пенсий на особых условиях Государственного фонда социальной защиты, выплата пенсии Шихалиеву была приостановлена в связи с лишением его воинского звания.

Бывший генерал счел это решение необоснованным и обратился в Бакинский административный суд. В своем иске он указал, что при увольнении в запас из МНБ в 2016 году в звании генерал-майора ему была назначена пожизненная пенсия, которая не может быть прекращена или сокращена ни при каких обстоятельствах.

Бакинский административный суд не удовлетворил иск Шихалиева. Он подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд также отказал в ее удовлетворении. После этого Шихалиев подал кассационную жалобу в Верховный суд, но и она не была удовлетворена. Верховный суд признал решение апелляционного суда законным и оставил его в силе.

Отметим, Шихалиев был арестован в апреле 2021 года. Приговором Бакинского военного суда от 21 сентября 2022 года он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Согласно решению суда, у него также были конфискованы многочисленные квартиры, дачи и земельные участки. Кроме того, Шихалиев был лишен звания генерал-майора, а также орденов и медалей.