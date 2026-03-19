Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

Мовлам Шихалиев дошел аж до Верховного суда, но пенсию не вернул

Инара Рафикгызы
19:40 549

Бывший начальник Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлам Шихалиев обратился в Бакинский административный суд из-за лишения его генеральской пенсии, которая была назначена ему в 2016 году.

Как сообщает haqqin.az, причиной прекращения выплаты пенсии стало лишение его генеральского звания. Так, согласно решению Центрального филиала по назначению пенсий на особых условиях Государственного фонда социальной защиты, выплата пенсии Шихалиеву была приостановлена в связи с лишением его воинского звания.

Бывший генерал счел это решение необоснованным и обратился в Бакинский административный суд. В своем иске он указал, что при увольнении в запас из МНБ в 2016 году в звании генерал-майора ему была назначена пожизненная пенсия, которая не может быть прекращена или сокращена ни при каких обстоятельствах.

Бакинский административный суд не удовлетворил иск Шихалиева. Он подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд также отказал в ее удовлетворении. После этого Шихалиев подал кассационную жалобу в Верховный суд, но и она не была удовлетворена. Верховный суд признал решение апелляционного суда законным и оставил его в силе.

Отметим, Шихалиев был арестован в апреле 2021 года. Приговором Бакинского военного суда от 21 сентября 2022 года он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Согласно решению суда, у него также были конфискованы многочисленные квартиры, дачи и земельные участки. Кроме того, Шихалиев был лишен звания генерал-майора, а также орденов и медалей.

ЭТО ВАЖНО

Взрыв в московском банке
Взрыв в московском банке видео
20:12 87
«Глобальная экономическая война»: удары по крупнейшим нефтегазовым объектам мира
«Глобальная экономическая война»: удары по крупнейшим нефтегазовым объектам мира обновлено 19:03
19:03 6077
Али Асадов соболезнует в посольстве Грузии
Али Асадов соболезнует в посольстве Грузии фото
17:29 2149
Иранцы выдают Израилю своих палачей
Иранцы выдают Израилю своих палачей наша корреспонденция; все еще актуально
11:31 6792
Армения и Турция объединяют энергосистемы
Армения и Турция объединяют энергосистемы
19:35 749
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 4677
Таинственное заявление премьера Катара
Таинственное заявление премьера Катара
19:32 1170
Орбан пересек «красную линию»
Орбан пересек «красную линию» Заявил глава Евросовета
19:28 1088
Как уничтожают военные корабли Ирана
Как уничтожают военные корабли Ирана обновлено 18:29
18:29 3647
Трамп бросит «морских котиков» на Иран?
Трамп бросит «морских котиков» на Иран? обновлено 14:36
14:36 5782
В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары
В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары фото; видео
19:09 1244
