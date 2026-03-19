Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

Подняли зарплаты в Азербайджане: 17 160 манатов...

Министрам и чиновникам
20:05 248

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об установлении новых должностных окладов для руководящих работников некоторых государственных органов и регулировании связанных с этим вопросов.

Согласно указу, с целью повышения заработной платы руководящих работников ряда государственных органов ежемесячные должностные оклады руководителей и их заместителей (за исключением случаев, определяемых президентом Азербайджана) по пятой ступени оплаты установлены в следующих размерах:

  • Премьер-министр — 17 160 манатов
  • Первый заместитель премьер-министра — 15 950 манатов
  • Заместитель премьер-министра — 14 850 манатов
  • Министр — 13 750 манатов
  • Руководитель другого центрального органа исполнительной власти или органа, приравненного к центральному органу — 13 200 манатов
  • Первый заместитель министра — 12 650 манатов
  • Заместитель министра, первый заместитель руководителя другого центрального органа исполнительной власти или приравненного органа — 12 100 манатов
  • Заместитель руководителя другого центрального органа исполнительной власти или приравненного органа — 11 550 манатов.

Месячные должностные оклады глав местных исполнительных органов по пятой ступени оплаты установлены в следующих размерах:

  • Город Баку — 13 200 манатов
  • Города Гянджа и Сумгаит — 9 900 манатов
  • Другие города, районы и городские районы — 8 800 манатов.
Взрыв в московском банке
Взрыв в московском банке видео
20:12 89
«Глобальная экономическая война»: удары по крупнейшим нефтегазовым объектам мира
«Глобальная экономическая война»: удары по крупнейшим нефтегазовым объектам мира обновлено 19:03
19:03 6077
Али Асадов соболезнует в посольстве Грузии
Али Асадов соболезнует в посольстве Грузии фото
17:29 2152
Иранцы выдают Израилю своих палачей
Иранцы выдают Израилю своих палачей наша корреспонденция; все еще актуально
11:31 6792
Армения и Турция объединяют энергосистемы
Армения и Турция объединяют энергосистемы
19:35 750
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней
Лицо иранского террора: Абольгасем Салавати и конвейер смертных казней главное на этот час; все еще актуально
11:05 4677
Таинственное заявление премьера Катара
Таинственное заявление премьера Катара
19:32 1173
Орбан пересек «красную линию»
Орбан пересек «красную линию» Заявил глава Евросовета
19:28 1092
Как уничтожают военные корабли Ирана
Как уничтожают военные корабли Ирана обновлено 18:29
18:29 3649
Трамп бросит «морских котиков» на Иран?
Трамп бросит «морских котиков» на Иран? обновлено 14:36
14:36 5783
В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары
В историческом квартале Баку продолжаются таинственные пожары фото; видео
19:09 1245
