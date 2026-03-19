Подняли зарплаты в Азербайджане: 17 160 манатов...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об установлении новых должностных окладов для руководящих работников некоторых государственных органов и регулировании связанных с этим вопросов.
Согласно указу, с целью повышения заработной платы руководящих работников ряда государственных органов ежемесячные должностные оклады руководителей и их заместителей (за исключением случаев, определяемых президентом Азербайджана) по пятой ступени оплаты установлены в следующих размерах:
- Премьер-министр — 17 160 манатов
- Первый заместитель премьер-министра — 15 950 манатов
- Заместитель премьер-министра — 14 850 манатов
- Министр — 13 750 манатов
- Руководитель другого центрального органа исполнительной власти или органа, приравненного к центральному органу — 13 200 манатов
- Первый заместитель министра — 12 650 манатов
- Заместитель министра, первый заместитель руководителя другого центрального органа исполнительной власти или приравненного органа — 12 100 манатов
- Заместитель руководителя другого центрального органа исполнительной власти или приравненного органа — 11 550 манатов.
Месячные должностные оклады глав местных исполнительных органов по пятой ступени оплаты установлены в следующих размерах:
- Город Баку — 13 200 манатов
- Города Гянджа и Сумгаит — 9 900 манатов
- Другие города, районы и городские районы — 8 800 манатов.