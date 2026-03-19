Подбили американский истребитель

Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на военной базе США на Ближнем Востоке после того, как, предположительно, был поражен иранским огнем, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Капитан Тим Хокинс, представитель Центрального командования ВС США, заявил, что истребитель пятого поколения «выполнял боевую задачу над Ираном», когда был вынужден совершить экстренную посадку. По его словам, самолет благополучно приземлился, и инцидент находится на стадии расследования.

«Самолет благополучно приземлился, состояние пилота оценивается как стабильное», — добавил Хокинс. По его словам, данный инцидент расследуется.

Этот случай может стать первым подтвержденным попаданием Ирана по американскому самолету в ходе войны, начавшейся в конце февраля. В конфликте как США, так и Израиль используют F-35; стоимость такого самолета превышает 100 миллионов долларов.

Экстренная посадка произошла на фоне заявлений высокопоставленных американских чиновников о значительных успехах в кампании против Ирана. Министр обороны Пит Хегсет в четверг утром заявил, что США «решительно побеждают», а системы противовоздушной обороны Ирана были «подавлены».

Об ударе по американскому истребителю заявили и в КСИР, опубликовав видео.