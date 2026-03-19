Украинская армия прижимает россиян в Донбассе

ВСУ улучшили положение сразу на нескольких направлениях фронта, в частности на Южно-Донецком и Лиманском участках, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, украинские подразделения ведут результативные контратаки и постепенно перехватывают инициативу. Коваленко добавил, что российским войскам становится все труднее удерживать позиции, а командование РФ уже вынуждено перебрасывать подкрепления с других участков.

«Системные контратаки, начатые в конце января в районе Гуляйполя и на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, уже дали результат. Российские силы были оттеснены вдоль всей границы между регионами, а теперь украинские подразделения продолжают давление уже в Запорожской области, в том числе вдоль берегов реки Янчул.

Украинские войска улучшили свои тактические позиции и стремятся выйти на важный каменистый путь, открывающий возможности для дальнейшего наступления», - пишет он. Эксперт отмечает, что ВСУ улучшили тактическое положение и стремятся выйти к важной рокадной дороге, которая открывает возможности для дальнейшего продвижения. ВС РФ теряют устойчивость. Похожая картина, по словам Коваленко, наблюдается и на Лиманском направлении.

Несмотря на заявления российской стороны о контроле над городом, украинские силы удерживают ситуацию и постепенно усиливают давление за счет контратак. В целом Коваленко считает, что на ряде участков фронта Украина постепенно перехватывает инициативу. При этом он подчеркивает, что отдельные направления, в частности восток Славянско-Краматорского района, по-прежнему требуют особого внимания.