Трамп проиграл суд, «Голос Америки» возобновляет работу

Суд в США постановил, что решение администрации Дональда Трампа о прекращении вещания «Голоса Америки» было незаконным, и предписал ей вернуть к работе 1042 сотрудника этого СМИ.

Принявший решение судья Окружного суда США по округу Колумбия Ройс Ламберт дал американским властям неделю на выполнение решения и возвращение «Голоса Америки» в эфир.

Через несколько недель после начала своего президентского срока Трамп распорядился закрыть «Голос Америки». Чиновники его администрации обвинили вещателя в предвзятости и освещении новостей с левых позиций.

Белый дом также приказал в максимально возможной степени сократить работу других американских СМИ, которые получают федеральное финансирование.

Руководителем Агентства США по глобальным медиа (USAGM) — структуры, которая курирует и финансирует «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и Radio Free Asia, — была назначена Кэри Лейк.

После этого Лейк отправила более тысячи сотрудников «Голоса Америки» в оплачиваемый отпуск до дальнейшего уведомления.