Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Эпштейн перевел сотни тысяч долларов семье сотрудника ФСБ

21:38

Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в 2019 году, в 2015-м перевел почти четверть миллиона долларов на московский банковский счет семьи одной из своих ближайших помощниц Светланы Пожидаевой, говорится в расследовании американского издания The Newsground.

Эпштейн также помогал ее брату и предоставил свое жилье для проживания отца и матери Пожидаевой, когда они в 2015 году приезжали в США. Отец Пожидаевой рассказывал о работе в ФСБ, о том же писала сама Пожидаева в письмах, опубликованных в архиве Эпштейна. В 2015 году Пожидаева стала собственницей квартиры на Каретном ряду в Москве.

В декабре 2015 года бухгалтер Эпштейна Ричард Кан отправил финансисту электронное письмо, в котором сообщил о переводе на сумму 237 270 долларов «для семьи Светы». Такая же сумма содержится в банковской выписке о переводе от 30 марта 2015 года со счета контролируемой Эпштейном компании Butterfly Trust на счет в московском отделении Raiffeisenbank.

В 2016 году сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег Deutsche Bank обратили внимание на этот, а также на еще один перевод Пожидаевой на 25 тысяч долларов, говорится в расследовании. Менеджер банка, который работал с клиентами Эпштейна, написал в одном из писем, что все получатели являются бенефициарами Butterfly Trust. В 2019 году Deutsche Bank предоставил прокуратуре Южного округа Нью-Йорка данные о том, что лицо, контролировавшее счет в Raiffeisenbank, также являлось бенефициаром Butterfly Trust.

С сентября 2015 года Эпштейн ежемесячно выплачивал Пожидаевой 8,3 тысячи долларов из своего фонда Enhanced Education. А всего она получила по июнь 2019 года 380 тысяч долларов, говорится в расследовании.

Эпштейн также помогал брату своей помощницы Сергею Пожидаеву, говорится в расследовании. Согласно электронным письмам, в 2014 году Эпштейн по неизвестным причинам заплатил брату Пожидаевой 500 долларов. В 2015 и 2017 годах Сергей Пожидаев, по всей видимости, жил в нью-йоркском особняке Эпштейна.

Кроме того, из опубликованных Минюстом электронных писем следует, что Эпштейн познакомил Сергея с бизнесменом из ОАЭ и главой логистической компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулайемом. Пожидаев проходил собеседование в DP World, но, по всей видимости, не преуспел в этом.

В письме Эпштейну в 2015 году Светлана Пожидаева упоминала, что ее отец, Юрий Пожидаев, «был в ФСБ [в прошлом]». В другом письме из архива Эпштейна финансовый трейдер и стендап-комик Грегори Холд после свидания с Пожидаевой в 2013 году упоминал, что ее «родители работали в спецслужбах». В письме, отправленном годом позже, Холд написал: «Если ты будешь слишком часто ездить в Россию, я буду считать, что ты из ФСБ/КГБ, как и родители».

В 2015 году отец Пожидаевой вместе с женой Ириной приезжал в США. Они жили в домах Эпштейна в Нью-Йорке и Флориде. Еще в одном письме Эпштейну через 12 дней после отъезда родителей из США Пожидаева рассказывала о совместном ужине с родителями и инвестором Пендлтоном Кингом-младшим, который был ее бойфрендом. В письме Пожидаева сообщила, что «папа поделился некоторыми историями из своего [прошлого] в ФСБ, Пену это очень понравилось».

Пожидаев, согласно его воспоминаниям и публикации газеты «Красная звезда», подполковник запаса и выпускник Военного института иностранных языков, известного подготовкой советских военных переводчиков и сотрудников разведки. Он был направлен в Афганистан в июне 1978 года, до официального советского вторжения, где служил переводчиком и специалистом в составе 20-й пехотной дивизии. А затем уже во время войны Пожидаев служил в аппарате главного военного советника в Кабуле.

В 2018-2020 годах Пожидаев работал во входящей в «Ростех» компании «Технопромэкспорт» и параллельно в «РЖД Интернешнл». Согласно данным утечек о пересечении границы, Пожидаев как минимум 11 раз посещал Иран в период с мая 2015 года по январь 2022 года. Как минимум до 2025 года Пожидаев работал в должности заместителя генерального директора по безопасности компании Caspian Service, которую контролирует Минэнерго России через дочернюю компанию «Промсырьеимпорт».

Зарплата Пожидаева значительно выросла после начала войны в Украине, свидетельствуют утечки. Если в 2019 году Пожидаев в «Технопромэкспорте» и «РЖД Интернешнл» заработал в общей сложности около 1 млн рублей, то в 2022 году его годовой доход в Caspian Service вырос до 3,26 млн рублей.

Еще одна возможная связь семьи Пожидаевой с ФСБ — экс-замминистра экономического развития России. Эпштейн использовал связи с ним, чтобы написать от имени Пожидаевой письма в миграционную службу США для оформления ей американской визы. Беляков — выпускник Академии ФСБ.

Через полгода после смерти Эпштейна Пожидаева сменила имя и фамилию. Согласно утечкам данных о пересечении границы, бывшая помощница финансиста 28 января 2020 года прилетела в Россию из США. На следующий день, согласно утечкам, МВД России выдало ей новый паспорт.

Согласно утечке данных Росреестра, в 2015 году на Пожидаеву была оформлена квартира площадью 36 кв. м на улице Каретный Ряд в Москве. Также утечки свидетельствуют о том, что бывшая помощница Эпштейна, вероятно, находилась в России в первые недели полномасштабной войны в Украине. В январе 2022 года она прилетела в Москву из Амстердама, а в начале марта — улетела в Доху.

В субботу The Wall Street Journal опубликовала интервью с Пожидаевой, в котором бывшая помощница Эпштейна комментирует, почему более 10 лет была связана с его секс-империей, помогая в том числе искать новых моделей. Пожидаева рассказала, что финансист контролировал ее, делал компрометирующие фото и требовал отчеты о контактах с мужчинами, и она опасалась за семью в России из-за связей Эпштейна.

Однако архив Эпштейна свидетельствует о том, что она могла играть более масштабную роль, чем просто жертвы, в окружении финансиста. За несколько месяцев до ареста Эпштейна Пожидаева вместе с экс-комиссаром прокремлевского движения «Наши» Марией Дроковой пыталась улучшить публичный имидж Эпштейна, говорится в расследовании. Позднее вместе с сестрой бывшей кремлевской активистки Викторией Дроковой Пожидаева создала организацию WE Talks, занимавшуюся продвижением прав женщин в бизнес-среде.

В сентябре 2012 года Пожидаева написала Эпштейну о вечеринке по случаю дня рождения Кимбала Маска, брата Илона Маска: «Поговорила с Илоном, он смотрел на меня. Но его жена висела на нем». В октябре Эпштейн приглашал Маска в гости: «Светлана будет в Париже 17-20, приезжай, оставайся, места много, и будет очень весело». Маск ответил: «Хорошо, постараюсь приехать». Неизвестно, совершил ли Маск эту поездку.

Мать Пожидаевой Ирина помогала дочери с поиском новых девушек для Эпштейна.

