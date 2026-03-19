Иран атакует Хайфу

Иран нанес несколько ракетных ударов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в израильском городе Хайфа.
По данным иранских СМИ, три волны ракетных ударов Ирана затронули Хайфу, север Израиля и Тель-Авив.
Попадание ракет вызвало отключение электричества в отдельных районах Хайфы.
Нефтеперерабатывающий завод Хайфы (Баазан) обеспечивает около 50-60% топлива Израиля, включая примерно 60% дизеля и 50% бензина. Ежедневно завод перерабатывает около 197 тыс. баррелей нефти, обеспечивая топливом транспортный, авиационный и военный сектор страны.
Армия обороны Израиля и министр энергетики Эли Коэн подтвердили удары Ирана по нефтеперерабатывающим заводам.
Отмечается, что повреждения на НПЗ в Хайфе были вызваны ударами фрагментов иранской баллистической ракеты после ее перехвата. Прямых попаданий по объектам в северном прибрежном городе не зафиксировано, говорится в заявлении.
Министр энергетики добавил, что атака не причинила значительного ущерба инфраструктурным объектам.
March 19, 2026