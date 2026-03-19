Лукашенко помиловал, американцы сняли санкции

США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси, белорусского Минфина, а также «Беларуськалия» и «Белорусской калийной компании», сообщил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. По его словам, процедура снятия санкций будет быстрой.

«США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов», — заявил Коул на видеозаписи, которую опубликовало белорусское агентство БелТА. Помимо этого, принято решение о том, что «выводятся из всех санкционных списков» «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания». «Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее», — сказал Коул, отвечая на вопрос о сроках отмены санкций.

В пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко между тем сообщили, что глава государства помиловал 250 человек, осужденных за преступления «экстремистской направленности». «В первую очередь глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.