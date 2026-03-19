Пехлеви призвал создать «Отряд наследия Ирана»

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви обратился к соотечественникам с призывом предотвратить возможное уничтожение культурного и природного наследия страны в случае смены власти. Он напомнил о событиях 1979 года, когда после революции пострадало множество исторических объектов.

Чтобы не допустить повторения, Пехлеви предложил создать «Отряд наследия Ирана» в составе «Бессмертной стражи».

Он призвал иранцев формировать местные ячейки для охраны памятников, а диаспору — помогать финансово и информационно. Сам Пехлеви заявил, что также вступит в отряд, который, по его мнению, должен стать постоянно действующей структурой.