Нетаньяху о Хаменеи: Вы его видели?

Если даже аятоллы сумеют сохранить власть в Иране, они станут значительно слабее, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если (режим в Иране) выживет, то станет значительно слабее, несравнимо слабее. Он будет в своей самой уязвимой точке: лишенный промышленных отраслей, которые создавались десятилетиями, отраслей, связанных со смертью, лишенный многих других возможностей, которыми обладал ранее, и при этом с опытом и знанием того, что, если он попробует снова, его ударят еще сильнее», — сказал израильский премьер.

По его словам, необходимо искать альтернативы Ормузскому проливу: «Нефтяные и газовые трубопроводы можно провести через Аравийский полуостров к нашим портам в Израиле — это абсолютно реально. Я считаю, что американцы откроют Ормузский пролив, и цены на нефть снизятся.

Я вижу, что эта война закончится гораздо быстрее, чем многие думают», - подытожил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также заявил, что не уверен, кто сейчас управляет Ираном: «Моджтаба (Хаменеи) не показывал свое лицо. Вы его видели? Мы не видели».

Нетаньяху также признал, что свергнуть власть в Иране воздушными бомбардировками невозможно: «Вы не можете проводить революции с воздуха — это правда. Должен быть наземный компонент. Есть много возможностей для этого наземного компонента. Я позволю себе не делиться всеми этими возможностями».