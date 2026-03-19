Пуштун запрыгивает в последний вагон уходящего поезда

Тбилиси (Грузия). Люди отдают последние почести умершему патриарху Грузии Илии II
Наджаф (Ирак). Дочь члена проиранской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла», погибшего в результате американского удара, присутствует на его похоронах в мавзолее Имама Али
Западный берег (Палестина). На похоронах трех женщин, погибших в результате попадания осколков ракеты в парикмахерскую в городе Бейт-Авва
Солт-Лейк-Сити (США). Люди протестуют перед складом, приобретенным Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) для использования в качестве центра содержания под стражей
Лахор (Пакистан). Пуштун запрыгивает в окно уходящего поезда на железнодорожной станции
Мумбаи (Индия). Индуистский праздник Гуди-падва (Праздник Нового года у народов маратхи и конкани)