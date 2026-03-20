В Тебризе убивают «Басиджей»

В результате американо-израильского авиаудара по району Гарамалик в Тебризе 13 членов ополчения «Басидж» были убиты, еще 18 человек получили ранения.
Отмечается, что в ходе предыдущего удара беспилотником по автомобилю в Тебризе, принадлежащему подразделению, погибли двое силовиков.
*** 23:48
В ночном небе над Тегераном летают беспилотники и истребители, сообщают телеграм-каналы.
По меньшей мере пять стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer направляются в сторону Ирана для проведения массированной бомбардировки. Они отключили свои транспондеры над Персидским заливом.
March 19, 2026