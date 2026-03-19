В Иране казнили 19-летнего спортсмена сборной

В исламской республике приведен в исполнение смертный приговор в отношении 19-летнего борца Салеха Мохаммади, входившего в состав национальной юниорской сборной.

По сообщениям местных источников, казнь через повешение состоялась в городе Кум.

Вместе со спортсменом были лишены жизни еще двое осужденных. Иранское правосудие инкриминировало им убийство двух сотрудников полиции в ходе массовых антиправительственных протестов в январе 2026 года, а также ведение подрывной деятельности «в интересах Израиля и Соединенных Штатов».

Мохаммади считался крайне перспективным атлетом: осенью 2024 года он стал бронзовым призером турнира в России и получил официальное приглашение в национальную команду Ирана в возрастной категории до 19 лет.

Международные правозащитные организации обращают особое внимание на беспрецедентную скорость рассмотрения дела и вынесения приговора: спортсмен был взят под стражу 15 января, а высшая мера наказания была назначена уже 4 февраля - следствие и суд заняли менее трех недель.