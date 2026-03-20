Признает ли Нетаньяху Пехлеви?

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви «был силой добра», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопрос, признает ли он Пехлеви правителем Ирана, если люди на улицах продолжат выкрикивать его имя.

«Я не собираюсь говорить, кто именно окажется там (в руководстве Ирана), но я считаю, что он (Пехлеви) был силой добра. Он старался сплотить людей ради переходного правительства — демократического или умеренного переходного правительства. Я надеюсь, что это осуществится, но, думаю, пока рано об этом говорить», - сказал Нетаньяху.