Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…
Кто готовит свержение Путина? Одни вопросы…

Россия стала еще несчастнее

00:49 578

Россия по итогам 2025 года откатилась на 79-е место из 147 возможных в международном «рейтинге счастья», который рассчитывают эксперты ООН и исследовательского центра Gallup.

Потеряв за год 13 позиций, Россия показала второй худший результат за 11 лет наблюдений (ниже было только в 2021 году) и оказалась на одном уровне с такими странами, как Венесуэла (80-е место), Ливия (81-е место) и Боливия (78-е место).

Наиболее плачевно, по мнению авторов рейтинга, в России обстоят дела с базовыми свободами человека. В соответствующем субрейтинге РФ заняла 112-е место — ниже Гамбии (108-е место) и Сомали (103-е место), но чуть выше Лесото (113-е место) и Мьянмы (117-е место).

По продолжительности здоровой жизни Россия оказалась на 83-м месте из 147 возможных — между Ираком и Парагваем, а по уровню социальной поддержки граждан — на 73-м — между Арменией и Украиной.

По уровню неравенства в обществе РФ заняла 95-ю строчку — чуть хуже Бразилии (94-е место) и Камбоджи (93-е место), но лучше Албании (96-е место) и Сьерра-Леоне (97-е место).

Наилучшие позиции России заняла в субрейтинге щедрости людей — 31-е место (между Монголией и Люксембургом), а также в рейтинге по ВВП на душу населения — 33-я строчка (между Португалией и Эстонией).

Наиболее «счастливой», по мнению авторов исследования, Россия была в 2016 году — тогда она занимала 49-е место в глобальном рейтинге, а наиболее несчастной — в предвоенном 2021-м (80-я строчка).

Самой «счастливой» страной, согласно рейтингу, в 2025 году восьмой год подряд стала Финляндия. В первую пятерку также вошли Исландия, Дания, Коста-Рика и Швеция. Замыкают список Афганистан, Сьерра-Леоне и Малави.

Россия стала еще несчастнее
Трамп объявил Грузию изгоем
Трамп объявил Грузию изгоем война миров
00:01 2399
План Израиля: Иран будет уничтожен, если не изменится…
План Израиля: Иран будет уничтожен, если не изменится… война вступает в новую фазу
19 мартa 2026, 20:56 4042
Россия стала еще несчастнее
Россия стала еще несчастнее
00:49 579
Нетаньяху: Весь иранский флот на Каспии уничтожен
Нетаньяху: Весь иранский флот на Каспии уничтожен обновлено 23:03
19 мартa 2026, 23:03 10446
Новое оружие США: удар за считанные секунды! Иран в ступоре
Новое оружие США: удар за считанные секунды! Иран в ступоре наша корреспонденция
19 мартa 2026, 19:55 7592
Признает ли Нетаньяху Пехлеви?
Признает ли Нетаньяху Пехлеви?
00:02 1125
В Иране казнили 19-летнего спортсмена сборной
В Иране казнили 19-летнего спортсмена сборной
19 мартa 2026, 23:56 1687
В Тебризе убивают «Басиджей»
В Тебризе убивают «Басиджей» обновлено 00:25
00:25 1908
Пуштун запрыгивает в последний вагон уходящего поезда
Пуштун запрыгивает в последний вагон уходящего поезда объектив haqqin.az
19 мартa 2026, 23:43 1252
Нетаньяху о Хаменеи: Вы его видели?
Нетаньяху о Хаменеи: Вы его видели?
19 мартa 2026, 23:43 1373
Куба в мраке
Куба в мраке объектив haqqin.az
19 мартa 2026, 23:33 1000
