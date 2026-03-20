Глава МИД Саудовской Аравии: Иран не служит интересам ислама

Заявления Ирана о поддержке исламского мира – голословные, Тегеран лишь прикрывается ими, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла.

«В чем участие и достижения Ирана в исламском мире? Поддержка хуситских боевиков в Йемене, поддержка боевиков «Хашд аш-Шааби» в Ираке, которые нападают на сам Ирак, и поддержка боевиков «Хезболлы» в Ливане.

Где помощь Ирана исламскому миру? В то время как именно этот режим поддерживал преступления режима Асада в Сирии, участвовал в убийствах ливанских политиков и давал боевикам «Хашд аш-Шааби» распоряжения для политических захватов.

Где поддержка и помощь Ирана в решении исламских проблем? К сожалению, я этого не вижу. Это всего лишь лозунги, за которыми Иран прячется, чтобы с помощью своих инструментов защищать только свои личные интересы», - заявил министр.