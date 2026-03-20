Французский офицер случайно засветил «Шарль де Голль»

Военный непреднамеренно выдал точные координаты авианосца «Шарль де Голль», опубликовав свою утреннюю пробежку в фитнес-приложении Strava. Инцидент произошел утром 13 марта, когда офицер совершал пробежку по палубе корабля и использовал приложение для записи тренировки через смарт-часы, имея публичный профиль.

Как сообщает Le Monde, опубликованные данные позволили точно определить позицию французской ударной группы в Средиземном море — к северо-западу от Кипра, примерно в 100 километрах от турецкого побережья.

Хотя само присутствие авианосца в регионе не было секретом (его переброска в Восточное Средиземноморье была официально объявлена президентом Франции Эммануэлем Макроном 2 марта в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке), раскрытие реального местоположения в режиме, близком к реальному времени, создает серьезные риски для безопасности корабля и его экипажа.