В ОАЭ задержали агентов «Хезболлы» и Ирана

Служба государственной безопасности ОАЭ объявила о раскрытии террористической сети, финансируемой и управляемой ливанской группировкой «Хезболла» и Ираном, и о задержании её участников.

Как пишут СМИ ОАЭ, сеть действовала на территории страны под прикрытием фиктивной коммерческой деятельности, стремясь проникнуть в национальную экономику и реализовать внешние планы, угрожающие финансовой стабильности государства.

В ведомстве пояснили, что данная сеть, действуя по заранее разработанному стратегическому плану совместно с внешними сторонами, связанными с «Хезболлой» и Ираном, нарушала экономические и правовые нормы, занимаясь отмыванием денег, финансированием терроризма и создавая угрозу национальной безопасности.