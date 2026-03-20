Саудиты перенаправили нефть, но высокие цены тревожат

Саудовская Аравия смогла восстановить свой нефтяной экспорт более чем наполовину от довоенного уровня, несмотря на транспортную блокаду, вызванную войной в Иране. Это первый явный признак успеха амбициозного антикризисного плана королевства по обходу парализованного Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия экстренно перенаправила потоки сырой нефти по трансаравийскому трубопроводу протяженностью 1200 километров к западному порту Янбу на побережье Красного моря. Одновременно с этим королевство оперативно собрало гигантскую флотилию танкеров, которые сейчас скапливаются на рейде в ожидании погрузки.

За последние пять дней среднесуточный объем отгрузок из порта Янбу достиг 4,19 млн баррелей.

Это колоссальный скачок: до начала войны через этот терминал проходило лишь около 1,4 млн баррелей в сутки. Текущие объемы уже покрывают значительную часть от тех 7 млн баррелей, которые Саудовская Аравия суммарно экспортировала на мировые рынки в мирное время.