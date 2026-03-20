В Кувейте после атаки беспилотников загорелся НПЗ

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в нефтяном порту Эль-Ахмади в Кувейте после ударов иранских беспилотников, сообщает Kuna.
«Сегодня утром нефтеперерабатывающий завод Эль-Ахмади, принадлежащей Кувейтской нефтяной корпорации, подвергся ряду вражеских ударов беспилотниками, в результате чего в некоторых его установках произошел пожар», - приводит заявление компании агентство Kuna.
По данным Кувейтской нефтяной корпорации, инцидент обошелся без пострадавших, к тушению огня оперативно приступили пожарные.
Также сообщается о временной остановке части производственных мощностей на НПЗ.