Америка продаст арабам оружия на 23 миллиарда

Администрация США одобрила продажу вооружений своим союзникам на Ближний Восток на общую сумму 23 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в рамках пакета предусмотрены поставки различной военной техники и систем в ОАЭ, Кувейт и Иорданию.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажи на сумму 16 миллиардов долларов. В этот пакет вошли системы противовоздушной обороны и бомбы для ОАЭ, а также оборудование ПВО для Кувейта.

По информации издания, дополнительно администрация США одобрила еще одну сделку с ОАЭ на сумму 7 миллиардов долларов.

В этот пакет входят ракеты PAC-3 для систем Patriot (примерно 5,6 млрд долларов) и вертолеты CH-47 Chinook (около 1,32 млрд долларов).

Отмечается, что дополнительный пакет рассматривается как продолжение ранее утвержденных контрактов, поэтому власти США не обязаны публично отчитываться по нему.